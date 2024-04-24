В селе Сеславское Суздальского района разыскивают пропавшего без вести мальчика, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Родители и волонтеры ищут 15-летнего Арсения Олеговича Лушина. С 20

В селе Сеславское Суздальского района разыскивают пропавшего без вести мальчика, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Родители и волонтеры ищут 15-летнего Арсения Олеговича Лушина. С 20 апреля подросток перестал выходить на связь. Мальчик был одет в сине-красную куртку, черные брюки и серые кроссовки. Рост – 167 см, волосы темно-русые, карие глаза. Всех, кто видел Арсения или