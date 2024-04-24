Рабочие разглаживают плакат на остановочном павильоне. Город оформляют к празднованию Дня Победы. В этом году украсят около тридцати остановок. Их выбирали по возможным маршрутам пеших

Рабочие разглаживают плакат на остановочном павильоне. Город оформляют к празднованию Дня Победы. В этом году украсят около тридцати остановок. Их выбирали по возможным маршрутам пеших колонн и военного парада. От Садовой площади до площади Победы. От ДК Молодежи до Князь-Владимирского кладбища. Все баннеры создавались по новым макетам. Подготовлены два патриотических проекта. Наталья Русских, зам. директора