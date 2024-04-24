Владимирцам обещают в ближайшие дни «настоящее лето». О погоде в последнюю неделю апреля...

Владимирцам обещают в ближайшие дни «настоящее лето».О погоде в последнюю неделю апреля «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.На севере ЦФО — во Владимирской, Костромской, Ярославской и Ивановской областях — столбики термометров окажутся на 6-8 градусов выше нормы — на уровне плюс 18-23 градусов. Правда, не исключены дожди и даже «тропические ливни» в пятницу.25 апреля (в четверг) днём воздух во Владимире (и во Владимирской области) прогреется до +19°С. Будет облачно, без осадков.Атмосферное давление упадёт до 746 мм ртутного столба. Прогнозируется южный ветер, 6 метров в секунду.Ночью ожидается комфортная температура +14...16°С.Народный прогноз погоды на 25 апреля:«Из березы течет сок — к дождливому лету, и наоборот»;«Если верба цветет – жаркое лето всех ждет»;«В этот день пошел дождь — начало мая будет пасмурным».Фото: Patti Blackon Unsplash(фотосток)