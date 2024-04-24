Владимирцев предупреждают об изменении тарифов на проезд по скоростным дорогам Автодора.
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Владимирцев предупреждают об изменении тарифов на проезд по скоростным дорогам Автодора.
С 23 апреля Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» запланирована ежегодная индексация тарифов на проезд по дорогам в связи с инфляционным процессом. Об этом информирует пресс-служба «Автодор».
Правда, в дополнение к действующей Программе лояльности, позволяющей пользователям экономить до 15% от стоимости проезда, Госкомпания в течение 2024 года проводит акцию: автолюбители при проезде по М-12 «Восток» получат двойные баллы.
Таким образом, как утверждается, проезд по маршруту Москва – Казань и обратно теперь позволит за одну такую поездку накопить баллы и обменять их на максимальную скидку 15% на проезд по всей сети дорог Госкомпании (на календарный месяц).
При этом, на М-12 «Восток» для легковых транспортных средств стоимость проезда от Москвы до Казани останется на прежнем уровне.
Вместе с тем, Госкомпания вносит изменения в сетку тарифов таким образом, что маршруты от Арзамаса до 1-го съезда на Казань (Иннополис) станут наоборот - дешевле.
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На многих платных участках автомобильных дорог Госкомпании действуют абонементы на проезд. У пользователей есть возможность заранее приобрести их на выбранный маршрут по фиксированной цене и получить существенную экономию.
Также в мае 2024 года планируется введение в действие абонементов на проезд по платным участкам М-12 «Восток».
В среднем стоимость 1 пройденного км по сети дорог Госкомпании увеличивается на 8% и, в зависимости от дороги, останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством.
Отмечается, что доходы, полученные Госкомпанией от сбора платы за проезд транспортных средств, направляются на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также на возврат привлеченных инвестиций.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений