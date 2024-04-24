На ремонтные работы выделено 15 млн рублей.

В 2024 году планируется разработать проектно-сметную документацию на благоустройство Вокзальной площади и улицы Вокзальной. Об этом было объявлено на заседании совета народных депутатов Владимира, которое прошло в среду, 23 апреля.На проектирование обновленной Вокзальной площади и улицы Аокзальной выделено 15 млн рублей из областного бюджета, а из городского бюджета было выделено около 800 тысяч рублей на софинансирование.Основной целью проекта должно стать обеспечение комфорта для жителей и посетителей города, включая организацию удобных подъездных путей и парковки. Ранее об этом заявлял глава региона Александр Авдеев.