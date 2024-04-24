В среду, 24 апреля, в Экспоцентре Владимира открывается выставка-ярмарка «Зелёная неделя»

В среду, 24 апреля, в Экспоцентре Владимира открывается выставка-ярмарка «Зелёная неделя». Об этом рассказала регионального правительства.Организаторами мероприятия выступили Минприроды Владимирской области, ТПП и Центр «Мой бизнес».На выставке представят необходимый для дачного сезона инвентарь, а также посадочный материал из питомников столицы 33-го региона, Нижнего Новгорода и других российских городов.