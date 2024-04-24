Во Владимирской области определились пространства - лидеры, которые будут благоустроеныв 2025...

Во Владимирской области определились пространства - лидеры, которые будут благоустроеныв 2025 годуЛидеры определились, но всё еще может измениться. Осталась неделя до окончания голосования за территории, которые будут благоустроены во Владимирской области в следующем году. Оно проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- Проводится уже голосование в четвертый раз. И с каждым годом количество граждан все больше и больше. Так, например, в 2021 году в голосовании приняли участие 88 тысяч жителей области. Сегодня проголосовало уже более 125 тысяч жителей области и хочу, конечно, выразить благодарность жителям, которые не остались в стороне и проголосовали за будущее своего города.Отдать свой голос можно на сайте 33.gorodsreda.ru - до 30 апреля. В этом году в рейтинговом отборе общественных территорий принимают участие 22-ва муниципальных образования нашего региона. Больше всего объектов для голосования представили Владимир, Ковров, Муром и Александров. И там уже определились пространства-лидеры.Так, например, на данный момент большинство проголосовавших ковровчан хотят видеть благоустроенным пляж озера Старка. Это единственное разрешенное для купания место массового отдыха горожан. А во Владимире за первое место сейчас борются два сквера.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г.Владимира:- Сегодня в лидерах у нас сквер на бульваре художника Иванова, сквер на улице Соколова-Соколенка, но это не значит, во-первых, что у остальных нет шансов, во-вторых, если какое-то общественное пространство в этом году не победило, это не значит, что оно навсегда выбывает из этой борьбы. Его можно в следующем году повторно выставить.