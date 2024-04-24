Во Владимирской области сотрудника администрации Коврова обвиняют в коррупции и «помощи»...

Во Владимирской области сотрудника администрации Коврова обвиняют в коррупции и «помощи» строительной компанииУправлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность сотрудника администрации города Коврова (1975 года рождения) и генерального директора строительной компании (1986 года рождения), причастных к совершению коррупционных преступлений.В пресс-службе ФСБ России по Владимирской области поясняют:«… По версии следствия, чиновник администрации города Коврова в силу должностных полномочий из корыстной заинтересованности взял на себя обязательства по подготовке и согласованию разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов строительства сообщника. За свои услуги он получил вознаграждение в виде имущественного права на трехкомнатную квартиру стоимостью не менее 5 млн рублей...»В апреле 2024 года СУ СК России по Владимирской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК России.Фото: freepik.com