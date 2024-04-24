Всего с начала года в регионе выявили 23 подделки, для сравнения в январе-марте прошлого года их было 40, сообщили во владимирском отделении Банка России. Больше половины фальшивок –

Всего с начала года в регионе выявили 23 подделки, для сравнения в январе-марте прошлого года их было 40, сообщили во владимирском отделении Банка России. Больше половины фальшивок – пятитысячные купюры. В этом году из обращения были изъяты 16 штук, что, опять же, меньше, чем в прошлом году за 1 квартал. Также эксперты выявили 2 двухтысячные