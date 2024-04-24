С 15 по 21 апреля показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области вырос на 6%. За прошедшую неделю в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 7 488 человек, во Владимире – 2 646. Об этом

С 15 по 21 апреля показатель заболеваемости ОРВИ во Владимирской области вырос на 6%. За прошедшую неделю в больницы региона с симптомами ОРВИ обращались 7 488 человек, во Владимире – 2 646. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За прошлую неделю не нашли ни одного вируса гриппа. Всего в текущем эпидемическом сезоне обнаружено 127 положительных