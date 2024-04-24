Заслуженный работник культуры РФ Анна Паевская рассказала, какую помощь оказывают Донбассу молодые...
Заслуженный работник культуры РФ Анна Паевская рассказала, какую помощь оказывают Донбассу молодые художники края
Наследие владимирских мастеров кисти и графики. Ровно 10 лет в регионе действует комиссия по сохранению памяти о владимирских художниках.
Её координатор - заслуженный работник культуры Российской Федерации Анна Паевская - стала гостем студии "Вестей".
Она рассказала и о знаковых встречах, и о культурной помощи, которую оказывают сегодня Донбассу молодые художники края.