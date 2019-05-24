Наследница популярного певца Дмитрия Маликова
поделилась в Instagram подробностями личной жизни. Стеша Маликова завела новый
роман.
Наследница популярного певца Дмитрия Маликова
поделилась в Instagram подробностями личной жизни. Стеша Маликова завела новый
роман.
Девушка рассказала, что недавно
сходила в театр вместе со своим возлюбленным. При этом Стефания Маликова
выложила несколько фотографий со спектакля в МХТ.
Судя по кадрам, таинственный избранник
фотографирует дочь знаменитого исполнителя. "После просмотра замечательного спектакля "Дуэль" в
МХТ с любимым человеком", – подписала снимок Стеша Маликова.
Пользователи соцсети в комментариях к посту девушки отметили,
как лучезарно улыбается дочь певца и "буквально светится от любви". Правда, показывать своего нового
ухажера широкой публике Стеша Маликова пока явно не готова. Тем не менее, пара
не стесняется вместе приходить на многолюдные мероприятия.
Напомним, несколько
лет встречалась с Леонидом Груздевым, сыном миллиардера. Зимой текущего года
стало известно, что пара рассталась. О причинах никто из них рассказывать не
захотел, но, по слухам, точку в
отношениях поставила дочь артиста.
Отметим, что родители были хорошо знакомы с Леонидом и полностью одобряли ее роман. Однако
уже этой весной певец он рассказал журналистам, что не советует наследнице
торопиться с выбором жениха.