Наследница популярного певца Дмитрия Маликова поделилась в Instagram подробностями личной жизни. Стеша Маликова завела новый роман.

Наследница популярного певца Дмитрия Маликоваподелилась в Instagram подробностями личной жизни. Стеша Маликова завела новыйроман.Девушка рассказала, что недавносходила в театр вместе со своим возлюбленным. При этом Стефания Маликовавыложила несколько фотографий со спектакля в МХТ.Судя по кадрам, таинственный избранникфотографирует дочь знаменитого исполнителя. "После просмотра замечательного спектакля "Дуэль" вМХТ с любимым человеком", – подписала снимок Стеша Маликова.Пользователи соцсети в комментариях к посту девушки отметили,как лучезарно улыбается дочь певца и "буквально светится от любви". Правда, показывать своего новогоухажера широкой публике Стеша Маликова пока явно не готова. Тем не менее, паране стесняется вместе приходить на многолюдные мероприятия.Напомним, нескольколет встречалась с Леонидом Груздевым, сыном миллиардера. Зимой текущего годастало известно, что пара рассталась. О причинах никто из них рассказывать незахотел, но, по слухам, точку вотношениях поставила дочь артиста.Отметим, что родители были хорошо знакомы с Леонидом и полностью одобряли ее роман. Однакоуже этой весной певец он рассказал журналистам, что не советует наследницеторопиться с выбором жениха.