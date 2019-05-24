В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань. У людей заканчиваются деньги и нервы. Добиться точной информации от туроператора они не могут. К решению проблемы уже подключились наши дипломаты и Ростуризм.

В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань. У людей заканчиваются деньги и нервы. Добиться точной информации от туроператора они не могут. К решению проблемы уже подключились наши дипломаты и Ростуризм."Здравствуйте, мы — туристы, у которых задержан рейс Санья — Москва, Внуково", — говорит девушка.Они должны были прилететь домой ещё сегодня утром. Но снова вынуждены ночевать в китайском отеле. Вылет задерживают второй раз"Люди просто начинают срываться. Потому, что мы уже сейчас находимся без денег. То есть мы элементарно не можем себе приобрести воду или еду для детей", — говорит Ирина Брюханова, туристка.Первый вечер 300 человек провели без воды, без еды. Почему вылет отменили, турагенты на месте тоже не сообщали — что-то с самолётом. Сегодня компания-туроператор объявил: неисправна система кондиционирования. Ремонтируют."Все туристы благополучно расселены в отели и обеспечены трёхразовым питанием. С туристами находятся на постоянном контакте наши гиды на местах и оказывают им всю необходимую поддержку", — проинформировала Светлана Баранова, PR–директор туроператора TEZ TOUR.Но, по словам, туристов, всё не так гладко. Справки о переносе рейса им предлагают только рукописные, без печатей. Их не примет ни одна инстанция."У некоторых из туристов были рейсы с пересадками. И, естественно, рейсы просто сгорели. — Сгорели. И до iFly не дозвониться ни по одному телефону", — рассказали туристы Виктория Мезенцева и Олег Русаков.Ростуризм ситуацию контролирует. Людям советуют требовать и сохранять все документы, все чеки. По прилёту потребовать у авиаперевозчика компенсацию."Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией и мы знаем информацию, что после проведения соответствующих работ рейс вылетит", — заявил Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма.Чартерный перевозчик iFly регулярно фигурирует в скандалах с задержками и отменами рейсов. В данном случае вылет в Москву туристам обещают завтра в 11 утра." Уже все устали от отдыха. Все хотят домой", — говорит Наталья Бирюкова, туристка.