Прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов продолжается

Прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов продолжаетсяУправление Федеральной антимонопольной службы РФ вынесло решение по итогам рассмотрения жалоб на условия конкурсной документации по выбору региональных операторов во Владимирской области.В соответствии с предписанием УФАС в установленные сроки департамент природопользования обладминистрации подготовит соответствующие изменения в конкурсную документацию.Прием заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов продолжается.Мероприятия по переходу региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами завершат до 1-го января 2020 года в соответствии с планом.