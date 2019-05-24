Желающим необходимо принести паспорт, полис ОМС и СНИЛС

Желающим необходимо принести паспорт, полис ОМС и СНИЛСМобильный офтальмологический комплекс «Оптикстайл – Муром» продолжает свою работу. В июне пройдут выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Всего планируют обследовать 380 пациентов.Комплекс работает по системе ОМС с ноября 2015-го года. За это время бесплатно обследовали около 7 тысяч жителей отдалённых территорий.Пациенты проходят диагностические процедуры и получают консультацию офтальмолога. Им определяют визус на авторефкератометре, осматривают передний отрезок глаза, проводят тонометрию на бесконтактном тонометре, осматривают сетчатку и глазное дно, а также переднюю камеру и угол передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.Желающим необходимо принести паспорт, полис ОМС и СНИЛС.График выездов мобильного комплекса в июне 2019-го года:город Меленки – 6, 13, 20, 27 июня;село Бутылицы, Меленковский район – 7 июня;деревня Илькино, Меленковский район – 14 июня;село Ляхи, Меленковский район – 21 июня;деревря Тургенево, Меленковский район – 28 июня;город Курлово, Гусь-Хрустальный район – 5 июня;поселок Уршельский, Гусь-Хрустальный район – 10 июня;село Великодворье, Гусь-Хрустальный район – 24 июня;город Суздаль – 4, 11, 18, 25 июня;город Петушки – 17 июня;город Костерево, Петушинский район – 26 июня;деревня Пекша, Петушинский район – 3 июня.