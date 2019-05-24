В американской гоночной серии Indicar в ближайший уикенд пройдет самая престижная гонка – 500 миль Индианаполиса. К сожалению, в ней не примет участия экс-чемпион мира в Формуле-1 испанец Фернандо Алонсо, который не смог пройти квалификацию соревнования.

В американской гоночной серии Indicar в ближайший уикенд пройдет самая престижная гонка – "500 миль Индианаполиса". К сожалению, в ней не примет участия экс-чемпион мира в "Формуле-1" испанец Фернандо Алонсо, который не смог пройти квалификацию соревнования.Интересно, что Алонсо за рулем команды McLaren не справился с весьма лояльными правилами: в гонку допускались 33 из 36-ти вышедших на старт участника, но испанец оказался в числе трех неудачников.В заключительной квалификации, которая была отложена из-за дождя, Алонсо в своей попытке сумел показать третий результат из шести гонщиков и это давало ему допуск к гонке, сообщает Motorsport.Com. Но в последней попытке результат Алонсо перебил Кайл Кайзер. Поул в квалификации завоевал Симон Пажено.McLaren по ходу всей подготовки к выступлению на главной гонке Indicar испытывал проблемы. Во время тестов команда столкнулась со сложностями, не смогла начать вовремя апрельские тесты, а в свободных заездах Алонсо сначала испытывал проблемы с электроникой, а затем разбил свой болид.