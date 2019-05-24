В Москве завершился первый матч полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между столичным ЦСКА и санкт-петербургским Зенитом. Команда Димитриса Итудиса без особых проблем разобралась с соперником, завершив встречу со счетом 98:82 в свою пользу.

В Москве завершился первый матч полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ между столичным ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом". Команда Димитриса Итудиса без особых проблем разобралась с соперником, завершив встречу со счетом 98:82 в свою пользу.Лишь в первых двух четвертях получилась более-менее упорная борьба. Армейцы выиграли их со счетом 28:26 и 21:19 соответственно. А вот третья четверть расставила все по своим местам: хозяева паркета создали комфортный для себя отрыв – 21:13. Заключительный отрезок завершился со счетом 28:24 в пользу ЦСКА.Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 22 очка. У "Зенита" больше всех баллов принес в копилку команды Джален Рейнольдс (14).Следующая встреча полуфинальной серии до трех побед состоится в Москве 25 мая.