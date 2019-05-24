БДСМ-выпускной во владивостокской школе стоил места
директору учебного заведения. Галина Пугина заявила, что увольняется по
собственному желанию. Участникам оригинального выпускного грозят штрафы.
БДСМ-выпускной во владивостокской школе стоил места
директору учебного заведения. Галина Пугина заявила, что увольняется по
собственному желанию. Участникам оригинального выпускного грозят штрафы.
Скандал вокруг , который устроили
одиннадцатиклассники в школе №74 во Владивостоке, набирает обороты. Инцидент
шокировал директора учебного заведения Галину Пугину. По ее словам, ученики
11-го "Б" всегда отличались бунтарским поведением.
Как уверяет директор, в этот раз ученики действовали столь
внезапно, что их просто никто не успел остановить. "Это было неожиданно,
продолжалось две минуты", – оправдывается Пугина.
Накануне, во время выпускного во владивостокской 74-й школе,
несколько юношей нарядились в костюмы "зайчиков" с черными масками -
при этом они были обнажены до пояса, а соски заклеили черной лентой. Одна из
девушек надела форму полицейского. Школьники, устроившие разбрасывали разноцветные краски, танцевали,
позже в здании они распылили
огнетушитель, пишет
На выходку одиннадцатиклассников обратили внимание после
публикации в соцсети фото и видео с . Тут уже подключилось не только городское
управление образования, но и правоохранительные органы. Разразился скандал.
Личности участников шоу установлены. Стражей порядка заинтересовала девушка в
форме полицейского. Выяснилось, что наряд она приобрела в магазине спецодежды.
Однако за его использование ей грозит штраф – полторы тысячи рублей, передает
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