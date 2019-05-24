БДСМ-выпускной во владивостокской школе стоил места директору учебного заведения. Галина Пугина заявила, что увольняется по собственному желанию. Участникам оригинального выпускного грозят штрафы.

БДСМ-выпускной во владивостокской школе стоил местадиректору учебного заведения. Галина Пугина заявила, что увольняется пособственному желанию. Участникам оригинального выпускного грозят штрафы.Скандал вокруг , который устроилиодиннадцатиклассники в школе №74 во Владивостоке, набирает обороты. Инцидентшокировал директора учебного заведения Галину Пугину. По ее словам, ученики11-го "Б" всегда отличались бунтарским поведением.Как уверяет директор, в этот раз ученики действовали стольвнезапно, что их просто никто не успел остановить. "Это было неожиданно,продолжалось две минуты", – оправдывается Пугина.Накануне, во время выпускного во владивостокской 74-й школе,несколько юношей нарядились в костюмы "зайчиков" с черными масками -при этом они были обнажены до пояса, а соски заклеили черной лентой. Одна издевушек надела форму полицейского. Школьники, устроившие разбрасывали разноцветные краски, танцевали,позже в здании они распылилиогнетушитель, пишетНа выходку одиннадцатиклассников обратили внимание послепубликации в соцсети фото и видео с . Тут уже подключилось не только городскоеуправление образования, но и правоохранительные органы. Разразился скандал.Личности участников шоу установлены. Стражей порядка заинтересовала девушка вформе полицейского. Выяснилось, что наряд она приобрела в магазине спецодежды.Однако за его использование ей грозит штраф – полторы тысячи рублей, передает