На конкурсе «Лучший хлеб России 2019» 5 видов продукции завоевали Гран-При.

На конкурсе «Лучший хлеб России 2019» 5 видов продукции завоевали Гран-При.Хлеб – не только самый сакральный продукт, неизменно занимающий центральное место в обрядах и традициях многих народов, но и настоящий двигатель цивилизационного прогресса.Великие географические открытия, удивительные технологические прорывы и расцветы могучих империй – всё это следствие кропотливого, самозабвенного труда многих поколений людей, главная цель которых всегда оставалась неизменной – добыть для себя и своих ближних как можно больше насущного хлеба.Сладкий аромат, доносящийся из пекарных цехов, и деловой гул новейших машин, во многом пришедших на смену человеческим рукам, по сей день двигают нашу историю к светлому будущему...Начало больших свершений23 мая в экономической жизни нашего региона произошло поистине знаковое событие. АО «Владимирский хлебокомбинат» официально презентовал новые производства, которые стали итогом инвестиционной и инновационной деятельности одного из самых крупных предприятий нашей области. В цехе мучных изделий развернулись мощности 2-х, соответствующих лучшим мировым аналогам, автоматизированных технологических линий по производству бараночных и сушечных изделий, а также цеха производства хлебобулочных изделий по технологии рустикальных и бесстрессовых способов изготовления, с применением методики этапного, низкотемпературного тестоведения.«Сегодня очень важный день для всех нас. Владимирский хлебокомбинат – одно из крупнейших предприятий региона с валовым оборотом в 3 млрд. рублей, а это огромный показатель для производства продукции с невысокой ценой, открыл новые линии. Уникальные производства основаны на самых высоких технологиях, они - залог высочайшего качества продукции, которую производят на хлебокомбинате. Для владимирцев это очень важно, и я лично от себя говорю огромное спасибо руководителю предприятия Алексею Лялину за это замечательное производство. Я считаю, что у нашей области и Владимирского хлебокомбината большое будущее, и мы готовы поддерживать предприятие во всех его начинаниях», - сказал присутствовавший на открытии губернатор Владимир Сипягин.Глава региона, впервые побывавший на предприятии, был крайне впечатлён не только высоким уровнем производства, но и внимательным отношением к сотрудникам со стороны руководства. Изучая цех, в стенах которого рождаются вкуснейшие национальные мучные изделия, он пообщался с молодыми специалистами. Ребята, многим из которых ещё нет и 30 лет, благодаря особой программе, позволяющей повышать квалификацию сотрудникам предприятия, прошли обучение в Германии и мастерски овладели секретами производства «бесстрессового хлеба» - продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам.«Отныне хлеб – друг фигуры»Что такое бесстрессовые технологии производства хлеба? Едва ли кто-то сможет ответить на этот вопрос лучше, чем управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин:«Это полное повторение цикла ручного производства. Высокие технологии обеспечивают нежное обращение с тестом, которое позволяет ему вобрать в себя все необходимые свойства, благодаря которым хлеб становится полезным, безопасным для нашей фигуры продуктом ежедневного потребления. Кроме того, в новом цехе мы стали производить и национальные хлеба. Например, традиционный, полюбившийся жителям области, армянский лаваш. В скором времени мы начнём выпекать много других интересных продуктов, в том числе и применяемую в еврейских праздничных обрядах мацу. Я очень надеюсь, что жители нашей области и тех регионов, куда мы поставляем продукцию, высоко оценят совместный труд предприятия и помогавших нам партнёров».Новые производства принесут не только радость гурманам и любителям здорового питания, но и станут хорошим подспорьем для национальной экономики.«Это знаменательное событие для Владимирской области и всей отечественной хлебопекарной промышленности, - говорит президент Российского Союза пекарей Валерий Чешинский, - То, что мы сегодня видели – достойнейший пример модернизации и реконструкции без остановки действующего производства, что очень важно. Это даёт мощнейший фундамент для выполнения «майских указов», потому что цель №1 – обеспечить экспорт агропромышленного сектора. Это возможно сделать благодаря модернизации и созданию новых производств пищевой перерабатывающей промышленности, которая должна быть становым хребтом развития сельского хозяйства. Только таким образом мы можем достичь серьёзных рывков в обеспечении экспортного потенциала. Хлебокомбинат – отличный тому пример, потому что новые линии создали на базе как лучших отечественных наработок, так и ведущих технологических практик иностранных производителей. Коллектив производства проделал поистине колоссальную работу. Этот симбиоз даёт мощный рывок для дальнейшего движения вперёд и развития».Формула успехаСтарая добрая максима «движение – жизнь» чрезвычайно актуальна для хлебопекарной промышленности. Только неумолимый прогресс может быть залогом стабильности и сохранения традиций (как бы парадоксально это не звучало).«У нас в отрасли не так много мукомольных и хлебопекарных предприятий, которые могут предложить уникальный продукт. Высокое качество хлеба может «держать» только такое предприятие, которое создаёт уникальные продукты и делает интересные предложения. Лишь выпуская новые, не имеющие аналогов хлебобулочные изделия, те, что не могут предложить другие производители, предприятие может стабильно чувствовать себя в коммерческом плане, развиваться, торговать, предлагать населению продукты, которые хочет видеть покупатель на прилавках магазинов и таким образом достигать успехов и инновационно развиваться. Хлебокомбинат – как раз то производство, где полным ходом идёт переоснащение, выпускают новые, уникальные варианты продукции», - говорит директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.Оба новых цеха работают в пилотном режиме, но уже сейчас им есть чем гордиться. На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России 2019» сразу 5 видов продукции, изготовленной на уникальном оборудовании, завоевали Гран-При. И есть все основания полагать, что впереди у предприятия ещё много значимых побед.«Наши исследования показывают, что хороший хлеб, по большому счёту, можно найти в любом регионе. Но про Владимирскую область я бы хотел сказать отдельно, потому что ваш хлебокомбинат – уникален для России. Он неоднократно становился обладателем знаков качества и лауреатом всероссийских премий. Видно, что предприятие находится на высочайшем уровне, а это, естественно, сказывается и на качестве продукции. Я уверен, что с открытием новых линий Владимирский хлебокомбинат будет претендовать на получение новых высочайших наград», - высказал своё мнение заместитель руководителя Российской системы качества Александр Беляев.