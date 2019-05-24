Российская теннисистка, 120-я ракетка мира Анна Блинкова в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Российская теннисистка, 120-я ракетка мира Анна Блинкова в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину со счетом 3:6, 6:3, 6:2.Россиянка трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17, а у украинки, занимающей 152-е место в рейтинге WTA, один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 11.Таким образом, Блинкова вышла в финал квалификации, где в борьбе за путевку в основную сетку турнира сыграет теннисисткой из Израиля Юлией Глушко (139), обыгравшей во втором круге квалификации американку Робин Андерсон (177) – 6:3, 6:3.