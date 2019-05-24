На сентябрьские выборы большая часть губернаторов и временно исполняющих обязанности глав регионов пойдет под флагом Единой России. Об этом заявил источник в руководстве партии.
На сентябрьские выборы большая часть губернаторов и временно исполняющих обязанности глав регионов пойдет под флагом "Единой России". Об этом заявил источник в руководстве партии.
Сообщается, что из 18 губернаторов от "Единой
России" пойдут 11. "Ожидается, что пойдут 8-9 губернаторов на прямых
выборах", – цитирует источник в руководстве партии. В Крыму и
Кабардино-Балкарии, где глав регионов выбирают парламенты, они также будут
выдвигаться от "ЕР".
По данным собеседника агентства, кандидаты от партии будут
на выборах глав Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Оренбургской
областей, а также Башкирии, Калмыкии и Ставрополья. Ожидается, что партийные
конференции по выдвижению губернаторов состоятся в июне.
Как сообщил источник в партии, первым пройдет мероприятие в
Оренбуржье – 1 июня. На следующий день партконференция состоится в
Ставпропольском крае, а 8-го – в Башкирии. По остальным регионам даты
определятся позднее.
Тот факт, что большинство губернаторов намерены идти на
выборы от "Единой России", говорит о том, что партия продолжает
пользоваться доверием граждан и рассматривается как серьезная политическая
сила, уверен политолог Дмитрий Орлов.
"И в случаях выдвижения от партии, и в случаях
самовыдвижения именно на партию врио губернаторов опираются в политическом и в
технологическом смысле", – подчеркнул эксперт.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В
18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов законодательных собраний, а
в 22 – депутатов административных центров.
Также состоятся выборы глав административных центров и
довыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.