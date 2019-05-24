На сентябрьские выборы большая часть губернаторов и временно исполняющих обязанности глав регионов пойдет под флагом Единой России. Об этом заявил источник в руководстве партии.

На сентябрьские выборы большая часть губернаторов и временно исполняющих обязанности глав регионов пойдет под флагом "Единой России". Об этом заявил источник в руководстве партии.Сообщается, что из 18 губернаторов от "ЕдинойРоссии" пойдут 11. "Ожидается, что пойдут 8-9 губернаторов на прямыхвыборах", – цитирует источник в руководстве партии. В Крыму иКабардино-Балкарии, где глав регионов выбирают парламенты, они также будутвыдвигаться от "ЕР".По данным собеседника агентства, кандидаты от партии будутна выборах глав Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Оренбургскойобластей, а также Башкирии, Калмыкии и Ставрополья. Ожидается, что партийныеконференции по выдвижению губернаторов состоятся в июне.Как сообщил источник в партии, первым пройдет мероприятие вОренбуржье – 1 июня. На следующий день партконференция состоится вСтавпропольском крае, а 8-го – в Башкирии. По остальным регионам датыопределятся позднее.Тот факт, что большинство губернаторов намерены идти навыборы от "Единой России", говорит о том, что партия продолжаетпользоваться доверием граждан и рассматривается как серьезная политическаясила, уверен политолог Дмитрий Орлов."И в случаях выдвижения от партии, и в случаяхсамовыдвижения именно на партию врио губернаторов опираются в политическом и втехнологическом смысле", – подчеркнул эксперт.В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов законодательных собраний, ав 22 – депутатов административных центров.Также состоятся выборы глав административных центров идовыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.