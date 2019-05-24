В гостях у телеведущей побывала Наталья Краснова – популярный Instagram-блогер. Регина Тодоренко и ее собеседница поговорили о неверности в браке.

В гостях у телеведущей побывала НатальяКраснова –популярный Instagram-блогер. Регина Тодоренко и ее собеседница поговорили о неверности в браке.Блогер рассказала телеведущей, что ее экс-супруг – американский хоккеист Дерон Куинт постоянно заводил интрижки на стороне. Пословам Красновой, сменяющие друг друга любовницы избранника раз в полгода присылали ей доказательстваизмен.Наталья призналась, что верила любым, даже самым нелепым оправданиямДерона. Она два с половиной года закрывала на все глаза. Сейчас блогерне понимает зачем оправдывала такое отношение к себе.Краснова также призналась, что была грешна перед первымсупругом – участником челябинской команды КВН Александром Алымовым. От него Наталья родила близнецов – Тимура и Артура.На рассуждения о женской неверности она ответила: "Было дело. Когда ты остаешься одна, понимаешь, что у тебя есть муж, ноты ему не нужна. У него есть друзья, бухло, творчество, а ты остаешься одна сдетьми", – сообщила блогер в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит наYouTube.Первый муж относился к Красновой потребительски, не уделял вниманияи обесценивал достижения, поэтому она быстро увлеклась молодым мужчиной,который был на 10 лет младше. Ухажер искренне восхищался Натальей. Этим он ее иподкупил.По словам блогера, иногда легкая интрижка на стороне можетспасти брак. Отношения держатся на чувстве вины."Это ситуация, когда женщина заводит любовника и прощает мужувсе. Он приходит, а она радостная, наготовила. Она заглаживает свою вину. Имужики так делают, у них если есть любовница, они прямо фонтан. И бабыудивляются: "Что такое произошло?" -рассказала Наталья Краснова .