В гостях у телеведущей побывала Наталья
Краснова –
популярный Instagram-блогер. Регина Тодоренко и ее собеседница поговорили о неверности в браке.
В гостях у телеведущей побывала Наталья
Краснова –
популярный Instagram-блогер. Регина Тодоренко и ее собеседница поговорили о неверности в браке.
Блогер рассказала телеведущей, что ее экс-супруг – американский хоккеист Дерон Куинт постоянно заводил интрижки на стороне. По
словам Красновой, сменяющие друг друга любовницы избранника раз в полгода присылали ей доказательства
измен.
Наталья призналась, что верила любым, даже самым нелепым оправданиям
Дерона. Она два с половиной года закрывала на все глаза. Сейчас блогер
не понимает зачем оправдывала такое отношение к себе.
Краснова также призналась, что была грешна перед первым
супругом – участником челябинской команды КВН Александром Алымовым. От него Наталья родила близнецов – Тимура и Артура.
На рассуждения о женской неверности она ответила: "Было дело. Когда ты остаешься одна, понимаешь, что у тебя есть муж, но
ты ему не нужна. У него есть друзья, бухло, творчество, а ты остаешься одна с
детьми", – сообщила блогер в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на
YouTube.
Первый муж относился к Красновой потребительски, не уделял внимания
и обесценивал достижения, поэтому она быстро увлеклась молодым мужчиной,
который был на 10 лет младше. Ухажер искренне восхищался Натальей. Этим он ее и
подкупил.
По словам блогера, иногда легкая интрижка на стороне может
спасти брак. Отношения держатся на чувстве вины.
"Это ситуация, когда женщина заводит любовника и прощает мужу
все. Он приходит, а она радостная, наготовила. Она заглаживает свою вину. И
мужики так делают, у них если есть любовница, они прямо фонтан. И бабы
удивляются: "Что такое произошло?" -
рассказала Наталья Краснова .