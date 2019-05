Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом объявил глава организации Рене Фазель. Решение было утверждено Конгрессом единогласно.

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом объявил глава организации Рене Фазель. Решение было утверждено Конгрессом единогласно.В сентябре 2018 года Конгресс организации в Мальте принял заявку России на проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Это будет восьмой чемпионат мира который состоится в России, учитывая четыре чемпионата прошедшие в СССР. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.Ранее стало известно, что к 2023 году в Петербурге построят новую арену, которая будет вмещать на матчах порядка 21-й тысячи зрителей. Второй ареной турнира станет Ледовый дворец на 12 тысяч зрителей, построенный к чемпионату мира 2000 года.BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden.