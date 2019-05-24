Российский полузащитник Валенсии Денис Черышев вместе с командой отправился на подготовку к матчу финала Кубка Испании с Барселоной. Из-за повреждения россиянин передвигается на костылях.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вместе с командой отправился на подготовку к матчу финала Кубка Испании с "Барселоной". Из-за повреждения россиянин передвигается на костылях.Хавбек, отпраздновавший зимой 28-летие, получил травму в игре 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1). Предварительное обследование показало, что россиянин избежал серьезной травмы – ему диагностировали растяжение. Но затем он прошел более углубленное обследование, которое выявило у него повреждение связочной капсулы в правом колене, а также перелом плато большеберцовой кости.Черышев в составе "летучих мышей" в текущем сезоне принял участие в 41-м матче во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Также на его счету девять голов и две передачи в 22 играх за сборную России.Напомним, противостояние "Валенсия" – "Барселона" состоится в субботу, 25 мая и пройдет на поле стадиона "Бенито Вильямарин" в Севилье. Начало игры в 22:00 по московскому времени.