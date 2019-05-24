По итогам первых двух свободных заездов Формулы-1 в Монако россиянин Даниил Квят занял 14-е место. После заездов пилот итальянской команды Toro Rosso заявил, что поводов для тревоги нет.

По итогам первых двух свободных заездов Формулы-1 в Монако россиянин Даниил Квят занял 14-е место. После заездов пилот итальянской команды Toro Rosso заявил, что поводов для тревоги нет."Типичный четверг в Монако, особых поводов для тревоги нет, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Надо просто продолжать работать с машиной, понять, что можно улучшить, поскольку нам однозначно есть что улучшать. Но ситуация в целом меня не слишком беспокоит"."Думаю, над некоторыми моментами нам стоит поработать, и завтра мы займемся детальным анализом. Сегодня у нас много дел, но завтра постараемся получше разобраться, в чем можно прибавить. Чего именно нам не хватает, я пока точно не знаю, но не сомневаюсь, как только мы все исправим, все быстро встанет на свои места", — подытожил Квят.