62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года. Иск подан в Конституционный суд. Иск о роспуске Рады неконституционен, уверен депутат фракции Народный фронт Андрей Тетерук.

62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года. Иск подан в Конституционный суд. Иск о роспуске Рады неконституционен, уверен депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.По мнению депутата Тетерука указ Зеленского цинично нарушает нормы украинского Основного закона и на основании этого стопроцентного аргумента будет отменен. "Опомнитесь, станьте гарантом Конституции", — цитирует обращение Тетерука к Зеленскому ТАСС.Под иском в Конституционный суд поставили свои подписи депутаты от "Блока Петра Порошенко", а также Радикальной партии Олега Ляшко. Заявители попросили Конституционный суд рассмотреть их обращение в течение минимально возможного срока — это один месяц.Несколько заявлений о признании незаконным указа Зеленского поданы в Верховный суд Украины. При этом глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук не видит никакой возможности остановить запущенный избирательный процесс.