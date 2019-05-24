Любимая наследница певца больше года скрывала возлюбленного. Дочь Александра Серова – Мишель представила супруга поклонникам.

Любимая наследница певца больше года скрывала возлюбленного.Дочь Александра Серова – Мишель представила супруга поклонникам.В личном Instagram девушка опубликовала красочные снимки со свадебногобанкета. Дочь Александра Серова и ее новоиспеченный супруг Роман позируют нафоне роскошного убранства тождественного зала. Жених нежно обнимает красавицу-невесту."Знакомьтесь, мой любимый муж❤️😊", – написала наследница звезды под постом. Подписчики,которые наконец смогли внимательно рассмотреть Романа, от всего сердца поздравлялиМишель."Мишель, смотрю все передачи с твоим участием. Какая ж тыхорошая! Как правильно излагаешь свои мысли. Женственная, милая, умная,воспитанная. Счастья тебе, дорогая девочка! )) (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", Акак он смотрит на Мишель с любовью, с нежностью!!!!", "Поздравляю тебя,Мишелька! Будьте самыми счастливыми!!!!💕мира и любви!" – писали интернет-обыватели.Напомним, дочьрассказала о предстоящем бракосочетании в конце прошлого – 2018 года. Девушкапоказала обручальное кольцо с бриллиантом. В начале мая 2019 года Мишель вышлазамуж.Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельногоотеля, который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невестасменила три подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла калтарю, в другом блистала во время танцевальной части праздника, в третьемобразе выступала на сцене. После дочь добавила, что дляпохода в ЗАГС был куплен четвертый наряд.