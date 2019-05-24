Любимая наследница певца больше года скрывала возлюбленного.
Дочь Александра Серова – Мишель представила супруга поклонникам.
Любимая наследница певца больше года скрывала возлюбленного.
Дочь Александра Серова – Мишель представила супруга поклонникам.
В личном Instagram девушка опубликовала красочные снимки со свадебного
банкета. Дочь Александра Серова и ее новоиспеченный супруг Роман позируют на
фоне роскошного убранства тождественного зала. Жених нежно обнимает красавицу-невесту.
"Знакомьтесь, мой любимый муж❤️😊", – написала наследница звезды под постом. Подписчики,
которые наконец смогли внимательно рассмотреть Романа, от всего сердца поздравляли
Мишель.
"Мишель, смотрю все передачи с твоим участием. Какая ж ты
хорошая! Как правильно излагаешь свои мысли. Женственная, милая, умная,
воспитанная. Счастья тебе, дорогая девочка! )) (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", А
как он смотрит на Мишель с любовью, с нежностью!!!!", "Поздравляю тебя,
Мишелька! Будьте самыми счастливыми!!!!💕мира и любви!" – писали интернет-обыватели.
Напомним, дочь
рассказала о предстоящем бракосочетании в конце прошлого – 2018 года. Девушка
показала обручальное кольцо с бриллиантом. В начале мая 2019 года Мишель вышла
замуж.
Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного
отеля, который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста
сменила три подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к
алтарю, в другом блистала во время танцевальной части праздника, в третьем
образе выступала на сцене. После дочь добавила, что для
похода в ЗАГС был куплен четвертый наряд.