Дискуссии относительно подлинности Тайного Евангелия от Марка велись на протяжении долгих лет. Наконец Финскому ученому удалось найти доказательства.

Дискуссии относительно подлинности "Тайного Евангелия от Марка" велись на протяжении долгих лет. Наконец Финскому ученому удалось найти доказательства.Речь идет о послании раннехристианского философа Климента Александрийского к некоему Феодору. Этот документ в 1958 году обнаружил профессор Колумбийского университета Мортон Смит. В нем приводятся противоречивые отрывки "Тайного Евангелия от Марка".У самого Смита было свое видение библейских событий. Например, он утверждал, что Иисус был кем-то вроде волшебника и использовал гипнотическое внушение. Многие исследователи не поверили в подлинность документа. Поговаривали даже, что профессор сам его написал, сообщает .Автор докторской диссертации в Университете Хельсинки Тимо Паананен провел анализ подчерка филосова Клименко. Выяснилось, что письмо не содержит так называемого "тремора фальсификатора" и других распространенных признаков подделки. Также специалист отметил, что текст послания относится к рубежу II и III веков нашей эры."„Тайное Евангелие от Марка", которое цитируется в письме, является одним из примеров противоречивости текстов новозаветных Евангелий", – заключил Паананен.