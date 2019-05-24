Отец Севастиан, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом за поножовщину, доставлен в суд на процедуру ареста.

Отец Севастиан (в миру Николай Запольнов), два дня назад устроивший поножовщину в Троице-Сергиевой лавре, доставлен в суд на процедуру ареста.В минувший четверг игумен был лишен сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Напомним, что 22 мая игумен Севастиан, поссорившись, бросился с ножом на иеродьякона Поликарпа (в миру Николая Сидорова), обвиняя последнего в присвоении пожертвований.Монах Поликарп лег в больницу с несколькими ножевыми ранениями, и как пришел в сознание, простил нападавшего, обвинения которого не подтвердились.В свою очередь, игумен Севастиан попал в руки мирян-полицейских, и в настоящее время суд решает его дальнейшую участь.