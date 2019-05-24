В Италии из-под ареста освободили водителя автобуса с российскими туристами, который попал в ДТП под Сиеной, сообщает Интерфакс. По решению суда водитель Леонардо Санторо год не сможет водить пассажирские автобусы.

В Италии из-под ареста освободили водителя автобуса с российскими туристами, который попал в ДТП под Сиеной, сообщает "Интерфакс". По решению суда водитель Леонардо Санторо год не сможет водить пассажирские автобусы.По версии следствия, водитель во время движения отвлекся на настройку радио, в результате чего автобус отклонился от траектории движения, съехал с дороги и перевернулся.В результате аварии погибла 41-летняя россиянка-гид, пострадали 37 человек.Следствие сочло произошедшее "грубой халатностью".