Летом на Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики. Участие в обсуждениях примут представители бизнес-сообщества. С поддержкой такой инициативы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Летом на Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики. Участие в обсуждениях примут представители бизнес-сообщества. С поддержкой такой инициативы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам председателя нижней палаты, это укрепит доверие между властью и предпринимателями. "Потому что "доверие рождается в рамках диалога", – сказал Володин на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при спикере Госдумы.В рамках мероприятия глава комитета нижней палаты по информационной политике и информационным технологиям Леонид Левин отметил, что законодателям важно понимать проблемы бизнеса. По его словам, по-прежнему остается нерешенными множество вопросов.Левин предложил провести на Охотном Ряду парламентские слушания. По словам законодателя, широкое обсуждение поможет понять, чего не хватает предпринимателям с точки зрения регулирования.Дефицит доверия между бизнесом и властью необходимо устранить, отметил в ходе заседания замминистра экономического развития Савва Шипов. Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики – хорошая площадка для этой цели, подчеркнул он.Напомним, проведение большие парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.Нижняя палата уже проводила широкое обсуждение по реновации в Москве, защите прав дольщиков, по вопросам образования и других сфер. Зачастую в слушаниях принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.