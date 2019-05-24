Людей они, к счастью, не заразили

Людей они, к счастью, не заразилиПо состоянию на 23-е мая в больницу с укусами клещей обратились 195 жителей Владимирской области, из них - 69 детей. 95 клещей исследовали в лаборатории на вирус клещевого энцефалита. Его обнаружили в Суздальском районе - 2 случая, в Юрьев-Польском – 1 случай. Как отмечает Роспотребнадзое, люди энцефалитом не заразились, но месяц будут наблюдаться у доктора.Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводят в «Центре гигиены и эпидемиологии». Приём клещей ведётся во Владимире, на улице Токарева, дом 5 с 9:00 до 11:00.Всего пострадавших от клещей с начала сезона насчитывают 673 человека. Максимальное количество обращений во Владимире, в Ковровском, Александровском и Камешковском районах.