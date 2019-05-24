В отношении одного из водителей возбуждено уголовное дело, второй в ближайшее время предстанет перед судом.

В конце апреля текущего года инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «Сузуки». По внешним признакам водитель, 30-летний житель одного из районных сел, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили предположения полицейских.В ходе проверки было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).По обвинению в аналогичном преступлении перед судом предстанет 60-летний житель города Владимира, который был остановлен сотрудниками ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району в марте текущего года. Мужчина сел за руль, употребив спиртное. Факт наличия алкоголя в организме водителя был подтвержден показаниями алкотестера.Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.