На стадионе Стил-Арена в Кошице состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Финляндии и Швеции. Тре Крунур уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.

На стадионе "Стил-Арена" в Кошице состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Финляндии и Швеции. "Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.В составе сборной Швеции шайбы забросили Йон Клингберг, Патрик Хернквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон. У победителей отличились Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя, Марко Анттила и Сакари Маннинен.В полуфинале финны сыграют с российской сборной. Встреча между ними пройдет 25 мая в Братиславе. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.