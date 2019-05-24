Владимир Путин - приверженец классического стиля. Президент не позволяет себе ярких цветов в одежде, и этому есть объяснение. Гардероб российского лидера оценил известный модельер Валентин Юдашкин.

Владимир Путин -приверженец классического стиля. Президент не позволяет себе ярких цветов водежде, и этому есть объяснение. Гардероб российского лидера оценил известныймодельер Валентин Юдашкин.Темно-синий оттенок очень идет – онгармонирует с цветом его глаз. Чаще всего президента России можно видеть вэлегантных деловых костюмах – при этом политик избегает ярких цветов даже ваксессуарах."Главное для президента – чтобы ничего не отвлекало отего послания, от его текста, от его выступления. Если он чуть ярче будет одетили выберет чуть ярче галстук, вы полречи будете смотреть на этот галстук, наэтот бантик, на этот шарфик. Поэтому это исключено", – пояснил Валентин Юдашкин.Модельер одобрил те комплекты одежды, которые российский лидервыбирает для неформальных встреч и отдыха. Возможно, кто-топомогает с выбором предметов туалета. Но главное – результат: при всейкажущейся простоте наряда люди его запоминают, приводит мнение дизайнера .Дочь Валентина Юдашкина Галина также профессиональнозанимается модой. Она работает над детскими коллекциями одежды. Юдашкин многолет дружит с Аллой Пугачевой. Дочь Примадонны вместе с детьми Филиппа Киркороваи Сашей Плющенко принимают участие в показах детских коллекций.накануне вручил государственные наградывыдающимся россиянам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Срединагражденных Путиным был и модельер Валентин Юдашкин.