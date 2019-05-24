Нападающий сборной России и петербургского Зенита Артем Дзюба раскритиковал финальный, восьмой сезон культового сериала современности от телеканала HBO Игра престолов.

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал финальный, восьмой сезон культового сериала современности от телеканала HBO "Игра престолов"."Финал "Игры престолов"? Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку, – приводит слова Дзюбы "Радио Зенит" в социальной сети Twitter. – Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать".Артем Дзюба: "Финал "Игры престолов"? — Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать" #дзюба #РадиоЗенит— Радио Зенит (@radiozenit) 24 мая 2019 г.Напомним, фанаты недовольные финалом "Игры престолов" создали петицию с требованием переснять заключительный сезон. Петицию уже подписали порядка 1,5 миллиона человек.