В Крыму под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики будет создана специальная рабочая группа, рассказал парламентарий.

В Крыму под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики будет создана специальная рабочая группа, рассказал парламентарий.Задачу развития цифровой экономики во время своего послания Федеральному Собранию поставил президент России Владимир Путин, напомнил Вячеслав Володин. Для того, чтобы ускорить внесение необходимых для этого инициатив и принять соответствующие законы до конца года, Госдума и правительство должны объединить свои усилия, подчеркнул председатель нижней палаты парламента."Необходимо сделать все, чтобы законы появились как можно быстрее. Нам правильно сейчас объединить усилия, понимая свою ответственность", – уверен Володин. Он отметил, что сейчас поставленная президентом задача выполняется в недостаточном объеме. Так, из 20 необходимых законопроектов, которые правительство определило как приоритетные, принят лишь один. И он был внесен депутатами. Остальные 19 приоритетных законодательных инициатив должны быть внесены уже в весеннюю сессию, до летних отпусков, призвал спикер Госдумы."Если мы этого не сделаем, это может затянуться", – уверен Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента отметил, что законопроекты касаются развития экономики и должны обеспечить России конкурентные преимущества. "Если мы не заложим основы, мы с вами не получим новых возможностей", – сказал он. Только цифровая экономика может позволить России достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год, добавил Володин.Этому процессу необходимо обеспечить законодательную поддержку. В частности, необходимы законы, которые регулируют вопросы использования "цифровой подписи" и электронного документооборота, в том числе – электронных цифровых книжек."Задача, стоящая перед страной, может быть выполнена только при формировании правового поля в области цифровой экономики", – рассказал Володин.Для этого необходимо создать совместную с правительством России и профильными комитетами Госдумы рабочую группу. Также необходимо обратить внимание на опыт других стран, подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Уже сейчас, в рамках Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, необходимо выработать пошаговую дорожную карту, в которой были бы обозначены предложения, сроки и ответственные за их выполнение.Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал о принятии важного законопроекта о возможности заключения электронных сделок. Он отметил, что это – "первая ласточка", однако на этом значение произошедшего не ограничивается. В рамках создания этого документа была проведена конструктивная работа правительства и Госдумы, рассказал Савва Шипов. За это он поблагодарил Вячеслава Володина и председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.Также замминистра экономического развития рассказал, что еще несколько законопроектов уже находятся на рассмотрении палаты. В частности, речь идет об инициативе о реестровой модели лицензирования, которая освобождает от бумажных лицензий. Подобные законопроекты, считает Савва Шипов, нужны во всех сферах для избавления от бумажной волокиты.Также он рассказал о необходимости доверия между бизнесом и властью и выразил надежду, что Совет при председателе Госдумы – это именно та площадка, которая поможет укреплению этого процесса.Вячеслав Володин, в свою очередь, заметил, что для обеспечения качества законопроектов и их оперативного принятия необходимы конкретные предложения и варианты взаимодействия правительства и нижней палаты парламента."Нам необходимо посмотреть с вашей точки зрения, какие законопроекты надо принять, когда и почему", – рассказал спикер Госдумы.Вячеслав Володин напомнил о том, что президент России Владимир Путин ставит задачу обеспечить рост ВВП выше среднеевропейских показателей. Все отрасли, которые необходимо развивать, должны получать импульс с помощью цифровой экономики."Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки "правительственного часа", когда с докладом выступит Министр экономического развития Максим Орешкин", – рассказал председатель нижней палаты парламента. Его предложение поддержали участники заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.Володин отметил, что обсуждение рассматриваемой на Совете темы с министром экономического развития поможет выстроить более эффективные коммуникации. За возглавляемым им ведомством, рассказал спикер Госдумы, закреплено наибольшее число законопроектов, от которых зависит развитие цифровой экономики.