В Госдуме к первому чтению рекомендован законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.

Инициатором проекта стала зампред Думы Ирина Яровая. Документ поддержал Комитет по жилищной политике и ЖКХ.Если закон примут, право взыскания долгов по ЖКХ останется только у профессиональных участников рынка: управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.Яровая подчеркнула, что в существующем законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы ЖКХ решен не в полной мере. Принятие нового закона позволит защитить права граждан и обеспечить законность требований, говорится на сайте Госдумы.