На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года.

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".Греф на посту президента Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он был министром экономического развития РФ. Его полномочия продлены с 29 ноября 2019 года.В интервью "Коммерсанту" Греф заявил ранее, что рассчитывает на построение работающей экосистемы Сбербанка к 2024 году, к завершению своего контракта. Также ранее неоднократно топ-менеджер говорил, что после окончания работы в Сбербанке он не намерен возвращаться в правительство.