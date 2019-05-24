Злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств...

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей.Сотрудниками ГУЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны 9 подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 30 до 56 лет.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28