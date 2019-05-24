Китай был слишком долго очень вежливым по отношению к США. Но как только Америка задела его национальное достоинство, заговорив о желтой угрозе, он нанес холодный и хлесткий удар по Штатам. Об этом в эфире Вечера с Владимиром Соловьевым заявил руководитель школы Востоковедения НИУ ВШЭ, профессор Алексей Маслов.

Китай был слишком долго очень вежливым по отношению к США. Но как только Америка задела его национальное достоинство, заговорив о "желтой угрозе", он нанес холодный и хлесткий удар по Штатам. Об этом в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" заявил руководитель школы Востоковедения НИУ ВШЭ, профессор Алексей Маслов.Маслов напомнил, что еще в XIX веке Китай перенес огромный стресс, когда западные державы вторглись на его территорию и буквально раздавили национальное достоинство страны, развивавшейся пять тысяч лет. "Поднебесная запомнила это навсегда. Поэтому, как только задевают национальное достоинство Китая, на этом заканчиваются все переговоры", — сказал он."Китай, наконец, понял то, о чем многие говорили, но он просто не хотел в это поверить. Речь идет о выживании страны как таковой, ее экономики и, самое главное, о тех целях, которые Поднебесная для себя поставила на ближайшие десятилетия", — уточнил профессор.Сейчас Китай и США начали большую игру. Торговля в этом противостоянии – лишь первый выстрел. В конечном итоге идет война за мировое господство. Потенциально Китай пока выигрывает. Терпение Пекина закончилось, хотя и было долгим.Пока еще власти Китая настаивают на взаимном уважении и обоюдной выгоде, но у них уже заготовлены убийственные аргументы против США и лично Трампа. Во-первых, запрет на продажу в Америку редкоземельных металлов, что бьет по производителям электроники. Во-вторых, закрытие доступа на китайский рынок для американских компаний. Это вызовет страшное недовольства Трампом со стороны крупного бизнеса и может стоить ему президентского кресла. И самый опасный козырь – сброс на рынок американских гособлигаций с китайского портфеля. Притом, не тогда, когда все ждут, а когда начнется экономический кризис, и это будет особенно болезненно.По мнению Маслова, противостояние двух великих держав началось в тот момент, когда Китай заявил о своем праве претендовать на то же самое место в технологическом прорыве, что и США. Америка, естественно, не хочет пускать китайские технологии на мировой рынок.США обвиняет Китай, Huawei и другие его корпорации за то, что они сливают информацию на свои серверы. Но это только предлог. По сути, Америка хочет уничтожить Китай. И последний вынужден не просто обороняться, но и наносить ответные удары.Профессор уточнил: "Сейчас внутри американского рынка пошел ощутимый удар от Китая: тактически США может выиграть, но стратегически – проигрывает. Китай никогда не дергается в ответных мерах. Надо подготовиться. Я думаю, что будет нанесен удар по фармакологическим американским лабораториям в Китае, а это – миллиарды долларов".Также Маслов обратил внимание на то, что Китай понял: необходимо ускорять создание своего лагеря. Для этого он резко обнулил тарифы с соседями и приступил к созданию транснациональных корпораций со своими азиатскими партнерами."Мало того, Китай действует не только торговыми, но и военно-политическими методами. Его ВМФ стал самым большим в мире по количеству кораблей", — подчеркнул спикер.На этом фоне у России сейчас очень выгодная позиция по отношению к Китаю, уверен Маслов. В отличие от многих европейских стран и американских компаний, она не набрала китайских кредитов.Мало того, Россия – единственная страна, которая очень трепетно относится к отношениям с Поднебесной, и последняя отвечает ей взаимностью.Однако на российско-китайском векторе есть некий разрыв. Профессор уточняет: "Несоответствие между верхним уровнем, который на самом деле очень хороший, – страны не просто уважают друг друга, у нас есть реальный диалог, и это — не лозунг. Но как только мы спускаемся на уровень малых и средних предприятий, там все прекращается, потому что нет опыта работы, нет специалистов". Поэтому нам необходимо экспертное обеспечение российско-китайских отношений, отметил Маслов."Китай не верил, что им займутся, и многие его компании пытались выполнять американский режим санкций. Сейчас, надо полагать, он пересмотрит свое отношение к санкциям и совсем по-другому оценит те синергические возможности, которые открывает для него Россия", — заключил ведущий Владимир Соловьев.