Книжный салон в Петербурге в этом году посвятили столетию писателя-фронтовика Даниила Гранина и Году театра. Открытие международного мероприятия прошло сегодня, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

Книжный салон в Петербурге в этом году посвятили столетию писателя-фронтовика Даниила Гранина и Году театра. Открытие международного мероприятия прошло сегодня, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".В работе салона традиционно принимают участие представители из разных регионов России, а также зарубежные гости. Большое количество самых разных мероприятий — творческих встреч, презентаций, театральных представлений, конференций и дискуссий ждет его участников. В этот раз в честь юбилея знаменитого петербургского писателя, общественного деятеля, фронтовика Даниила Гранина впервые будет проведен "Марафон добра". Это благотворительная акция, в рамках которой каждый желающий сможет принести книги в дар, а затем все они будут переданы в региональные библиотеки. Также в рамках салона вручат премию "Нацбест".В церемонии открытия салона приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, другие почетные гости. Мэр пообещал оказывать литературным изданиям города на Неве всяческую поддержку.