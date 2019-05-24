Для участия в выборах в Верховную Раду на Украине создается масштабный политический проект, рассказал бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, в него войдут партия Возрождение, часть Воли народа (парламентская фракция) и партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

Для участия в выборах в Верховную Раду на Украине создается масштабный политический проект, рассказал бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, в него войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа" (парламентская фракция) и партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам"."После прилета я встречался с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом. У нас есть общие вопросы ... коммерческие вопросы, есть политические", — рассказал предприниматель изданию "Украинская правда", признавшись, что всегда симпатизировал "Возрождению".По мнению Коломойского, сейчас Украине нужна перезагрузка неуспешных проектов. Выборы в Раду должны состояться уже 21 июля. При этом бизнесмен уточнил, что оказывает новому проекту "консультативную" помощь.