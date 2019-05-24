Актриса Яна Кошкина выложила в на своей странице в Instagram выложила новое фото. Кадр очень заинтриговал ярых поклонников.

Актриса Яна Кошкина выложила в на своей странице в Instagram выложила новое фото. Кадр очень заинтриговал ярых поклонников.На снимке девушка сидит в своей машине, а на ее безымянном пальце красуется обручально кольцо с бриллиантами. Кошкина не написала ни слова про ювелирное украшение, лишь отметила салон, в котором сделала маникюр.Также под фото она поделилась, что из-за пробок весь день опаздывает по делам. Но отмечает, что успела на главное событие – хоккей. Она передает слова поддержки всем спортсменам, но выделяет одного самого особенного."Мой главный спортсмен, не подведи!", -заинтриговала фанатов Кошкина.Под фото сразу де начались горячие обсуждения. Подписчики начали гадать, кого же актриса имеет ввиду. Были разные варианты: и Овечкин, и Капризов, и даже Ковальчук. Но девушка на провокации не поддалась и ни на сантиметр не приоткрыла завесу тайны.Известно, ранее актриса встречалась со взрослым мужчиной. У него была роскошная яхта, куда Кошкина приезжала после работы.