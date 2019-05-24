В отношении 50-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в одном из многоквартирных домов районного центра выявили квартиру, в которой был организован наркопритон.Оперативники задержали 50-летнюю хозяйку квартиры, а также пятерых мужчин, которые регулярно посещали квартиру с целью потребления наркотиков.В ходе осмотра помещения полицейские изъяли шприцы, посуду и прочие приспособления, которые использовались наркозависимыми лицами для потребления запрещенных веществ.Все граждане за потребление наркотических средств без назначения врача привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.