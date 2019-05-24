После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об уходе с поста лидера Консервативной партии букмекерские компании Соединенного Королевства, не теряя времени, начали принимать ставки - кто станет ее преемником.

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об уходе с поста лидера Консервативной партии букмекерские компании Соединенного Королевства, не теряя времени, начали принимать ставки — кто станет ее преемником.Фаворит гонки за кресло премьер-министра — бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон. На втором месте Доминик Рааб, бывший секретарь по Brexit, который подал в отставку сразу, как только увидел условия сделки с Евросоюзом. На третьем месте по популярности Джереми Хант, бывший министр здравоохранения и действующий глава британского МИД, передает телеканал "Россия 24".Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Принять данное решение премьер Британии была вынуждена под давлением однопартийцев и членов кабинета министров, недовольных представленным ею обновленным соглашением с ЕС по Brexit.При этом Тереза Мэй будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера. Ожидается, что его имя станет известно к 20 июля.Борис Джонсон уже подтвердил, что будет бороться за этот пост. При этом он выразил уверенность, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября."Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", — заявил он на экономической конференции в швейцарском курортном городке Интерлакен, передает ТАСС.