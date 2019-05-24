Российская теннисистка Вероника Кудерметова зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала турнира в немецком Нюрнберге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В борьбе за выход в полуфинал она не справилась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала турнира в немецком Нюрнберге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В борьбе за выход в полуфинал она не справилась с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут. Кудерметова уступила словенской теннисистке со счетом 4:6, 6:2, 3:6.В следующем круге Зиданшек встретится с чешкой Катериной Синяковой, посеянной под вторым номером.