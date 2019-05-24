В заключительном матче чемпионата Франции Монако на выезде сыграет с Ниццей. Главный тренер монегаской Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с командой Патрика Виейра.

В заключительном матче чемпионата Франции "Монако" на выезде сыграет с "Ниццей". Главный тренер монегаской Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с командой Патрика Виейра."Нам предстоит важный матч, и мы должны одержать победу над "Ниццей", чтобы утвердить свое сохранение прописки в лиги 1, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Все команды подойдут к последнему туру с серьезным настроем."В команде царит позитивная атмосфера после победы над "Амьеном". Мы должны воспользоваться этим, чтобы подготовиться к ближайшей встрече. Потребуется проявить характер в игре, чтобы добиться поставленной цели", – подытожил португальский специалист.Ранее Жардим объявил имена футболистов, которые вошли в заявку на заключительный матч тура, в список игроков попал российский полузащитник Александр Головин. Матч состоится в пятницу, 24 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.