Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупе вице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку после обвинений в коррупции. Лера Кудрявцева пришла в шок от подобной новости о себе.

Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупевице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который подалв отставку после обвинений в коррупции. Лера Кудрявцева пришла в шокот подобной новости о себе.Издание Osterreich Zeitung написало, что именно Лера Кудрявцева была тойроссиянкой, с которой Штрахе с помощником встречались на Ибице в2017 году. Якобы, та захотела приобрести местное влиятельноеиздание Kronen Zeitung.По данным прессы, австрийские политики пообещали собеседницедоступ к госконтрактам, если та на выборах окажет финансовуюпомощь Австрийской партии свободы (АПС). После обнародования видеозаписипереговоров Штрахе был вынужден подать в отставку.Если изначально заявлялось, что загадочную россиянку звали АленаМакарова, то позже всплыло имя Леры Кудрявцевой. Телеведущая выразила негодованиев своем Instagram, опровергнув свою связь со скандалом. Звезда пригрозилаСМИ дойти до международных судов."Оказывается,я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у насжелтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет.Одна из газет Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал.Ну что же, будем разбираться в международном суде", – написала телеведущая.Поклонники предложили с юмором отнестись к подобным новостям. "Лерчик, ты что, это ж круто!!! Ты ж смотри,какая ты влиятельная!!!", "Лера, пора и о Германии позаботиться, засиделись,однако, там", "Мертвое море знаете? Тоже Лера убила!", "Вот этоуровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят", -высказались фолловеры