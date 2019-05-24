Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупе
вице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал
в отставку после обвинений в коррупции. Лера Кудрявцева пришла в шок
от подобной новости о себе.
Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую в подкупе
вице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал
в отставку после обвинений в коррупции. Лера Кудрявцева пришла в шок
от подобной новости о себе.
Издание Osterreich Zeitung написало, что именно Лера Кудрявцева была той
россиянкой, с которой Штрахе с помощником встречались на Ибице в
2017 году. Якобы, та захотела приобрести местное влиятельное
издание Kronen Zeitung.
По данным прессы, австрийские политики пообещали собеседнице
доступ к госконтрактам, если та на выборах окажет финансовую
помощь Австрийской партии свободы (АПС). После обнародования видеозаписи
переговоров Штрахе был вынужден подать в отставку.
Если изначально заявлялось, что загадочную россиянку звали Алена
Макарова, то позже всплыло имя Леры Кудрявцевой. Телеведущая выразила негодование
в своем Instagram, опровергнув свою связь со скандалом. Звезда пригрозила
СМИ дойти до международных судов.
"Оказывается,
я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас
желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет.
Одна из газет Osterreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал.
Ну что же, будем разбираться в международном суде", – написала телеведущая.
Поклонники предложили с юмором отнестись к подобным новостям. "Лерчик, ты что, это ж круто!!! Ты ж смотри,
какая ты влиятельная!!!", "Лера, пора и о Германии позаботиться, засиделись,
однако, там", "Мертвое море знаете? Тоже Лера убила!", "Вот это
уровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят", -
высказались фолловеры