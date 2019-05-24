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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2019-loboda-otkazalas-snimatsya-v-novom-finale-shou-golosdeti-posle-zhutkogo-skandala.html" target="_blank">Лобода отказалась сниматься в новом финале шоу Голос.Дети после жуткого скандала</a> - Сегодня, 24 мая, состоится специальный выпуск шоу Голос.Дети. Однако одной из наставниц – певицы Светланы Лободы – там не будет.